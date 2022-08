Il rapporto di Maurizio Costanzo con il pubblico del suo show nel 1995

Il

"Maurizio Costanzo Show"

più longevo

Il suo esordio televisivo è datato settembre 1982

Rete 4

Teatro Parioli

ha indubbiamente scritto pagine importanti di storia della televisione italiana e oggi ne risulta il talkcon ben 40 edizioni e oltre 4400 puntate all'attivo., quando suviene proposto il format che aveva come cornice ildi Roma, per poi diventare spesso itinerante.

Pochi anni più tardi la trasmissione passa alla seconda serata di

Canale 5

nel 1987 diventa un appuntamento quotidiano che vanta milioni di telespettatori in tutta Italia

vent'anni

. Non mancano versioni speciali, come quella dedicata alla morte dell'imprenditore Libero Grassi, o la puntata che celebrò i primidalla trasmissione. Lo spettacolo si interromperà poi nel 2009, per riprendere nel 2015 e proseguire fino ai giorni nostri. Tanti i personaggi noti che si sono alternati sul palco accanto al celebre conduttore, capace d'intrattenere intere generazioni.

"Credo di avere avuto 10-12 mila ospiti, un paese se li mettessi tutti quanti insieme - raccontava Costanzo nel 1995 a

"La Grande Avventura"

che non sia esclusivo

, facendo riferimento al pubblico presente in teatro - Credo che sia un'abitudine per i telespettatori e lo è anche per me, perché altrimenti il pomeriggio non saprei dove andare e finire per venire qui al Parioli". E concludeva: "L'importante è fare un salotto, dove anche chi sta a casa possa entrare".