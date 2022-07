Una giovanissima Marina Massironi in "Professione Vacanze" 1987

"Professione vacanze"

andata in onda su Italia 1 nella primavera del 1987

è una serie televisiva italiana in sei episodi,. Il telefilm, girato nel villaggio turistico Cala Corvino a Monopoli, vede come protagonista Jerry Calà nei panni del capovillaggio Enrico Borghini. Alla sua messa in onda la serie riscosse un grande successo, registrando ottimi risultati.

In uno degli episodi recita anche una giovanissima

Marina Massironi nel ruolo di una moglie tradita dal marito con un avvenente fantasma.

In questa clip si vede l’attrice pronta per uscire per andare a una grigliata, mentre il marito vuole restare a casa per poter rivedere l’amante. Il fantasma, però, appare all’improvviso e si fa sorprendere anche dalla donna, tornata indietro perché insospettita dal comportamento dell’uomo.

Nel 2012 è stato realizzato un film ispirato alla serie televisiva,

"Operazione vacanze" con protagonista nuovamente Jerry Calà.