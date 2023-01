Il matrimonio di Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri a "Superclassifica Show"

Nella chiesa di Polanesi è stato celebrato il matrimonio tra Angelo Sotgiu dei "Ricchi e Poveri" e Nadia Cocconcelli. A rivivere questo momento emozionante, sulle note del brano "Come vorrei" della band, è il programma "Superclassifica Show" che nel 1982 mostra in esclusiva la cerimonia. I due sposi si erano conosciuti sul set del progetto Teatro Music Hall di Pippo Baudo, uno spettacolo itinerante in cui si esibivano anche i "Ricchi e Poveri".

Il componente del famoso gruppo musicale (composto da Angela Brambati, Marina Occhiena e Franco Gatti venuto a mancare nell'autunno del 2022) ha avuto due figli dalla moglie Nadia: Elena e Daniele. Volto noto anche nel mondo dello spettacolo, Nadia Cocconcelli, è stata scelta da Pippo Baudo per prendere parte a diversi cast come cantante e ballerina. Viene scelta in coppia con la sua gemella Antonella e presero parte a uno show all'interno del progetto Teatro Music Hall. Fu proprio in questa occasione che la Cocconcelli incontrò la sua dolce metà, Angelo Sotgiu.