Buon compleanno Massimo Boldi, rivediamolo a "Scherzi a Parte" 1993

Tanti auguri a Massimo Boldi

, che nato a Luino il 23 luglio 1945, compie 77 anni. L'attore è conosciuto come uno dei protagonisti della comicità italiana, ma la sua carriera non è iniziata nei cabaret, bensì come batterista.

Nel 1968 ha iniziato a esibirsi al Derby Club

tempio del cabaret milanese

Massimo Boldi è diventato cabarettista

"Drive in",

Max Cipollino, un eccentrico conduttore di telegiornale di una piccola tv privata.

, dove all'inizio accompagnava con la batteria i protagonisti delle serate. Grazie a Enzo Jannacci, in questo localeper molti anni ha fatto coppia con Teo Teocoli in tanti programmi televisivi, compreso ildoveha iniziato a impersonare

Tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 ha fatto il suo debutto al cinema

“Yuppies”

sodalizio artistico con Christian De Sica

Dopo aver ricucito i rapporti nel 2012, il duo Boldi e De Sica è tornato al cinema nel 2018 con un nuovo cinepanettone

"Amici come prima"

. Nel 1986 è arrivata la svolta recitando nel film cult, da cui è partito il. Dopo 20 anni e 24 film insieme, però, la fortunata coppia si è divisa. Anche senza De Sica ha continuato a uscire con film legati al box office natalizio, che li hanno resi celebri.dal titolo

La vita privata

- Nel 1973 ha sposato Marisa Selo e dalla loro unione sono nate tre figlie: Micaela, Manuela e Marta cui l'attore è legatissimo. Dal 2002 è nonno di 3 nipoti. Dopo la morte della moglie, nel 2004, Boldi ha avuto qualche compagna più giovane.

Rivediamo Massimo Boldi vittima di "Scherzi a Parte" nel 1993.