L'esibizione di Marina Massironi a "Mai dire Gol" 1996

Era il 1996 quando Marina Massironi si esibiva a "Mai dire Gol" nei panni della cantante rock Patty Cannavacciuolo. Durante quella edizione i conduttori erano Claudio Lippi e Sabrina Ferilli. Immancabili, come sempre, in sottofondo i commenti della Gialappa's Band.

Marina Massironi è un'attrice, una cabarettista e anche una doppiatrice. Le sue esperienze si sono divisie tra cinema, teatro e tv. Nel corso della sua lunga carriera ha vinto sia il David di Donatello che il Nastro d'argento per il film Pane e Tulipani, come migliore attrice non protagonista. Infine è nota anche per la sua collaborazione con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Rivediamo insieme la sua esibizione su Italia 1 nei panni della mitica cantante rock.