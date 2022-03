Mariangela Melato premia Nino Manfredi ai "Telegatti" del 1993

Il 22 marzo del 1921 nasceva Nino Manfredi, scomparso il 4 giugno 2004 all'età di 83 anni. Rivediamo il momento in cui veniva premiato da Mariangela Melato ai "Telegatti" del 1993 nella categoria telefilm italiano: durante l'edizione, presentata da Milly Carlucci e Corrado, l'attore ritirava la statuetta per la sua interpretazione nella serie televisiva del 1993 "Un commissario a Roma".

Nino Manfredi, dopo aver ricevuto il premio da Mariangela Melato, ringraziava dicendo: "Sono felice perché questo premio non va a me ma va a tutti i ragazzi, a mio figlio e ai giovani che hanno lavorato perché ci sono dei talenti che vanno aiutati e questo lo deve fare uno che ha raggiunto ormai la vecchiaia - scherzava l'attore - io ho 36 anni, appena dico l'età si mettono a ridere, a Roma mi dicono per gamba, quindi un premio che mi fa particolarmente piacere per questa ragione, perché ho aperto una strada".

"Sono particolarmente felice - aggiungeva l'attore - che mi premia Mariangela che posso dire di aver messo in arte, lei già faceva qualcosa, in Per grazia ricevuta dove veniva morsa da un serpente e io le succhiavo la gamba". "Sei stato uno dei primi ad avermi succhiato la gamba", rispondeva ironicamente Mariangela Melato. L'attrice è scomparsa all'età di 71 anni l'11 gennaio del 2013 a causa di un tumore del pancreas.