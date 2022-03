Auguri a Ornella Muti, eccola ai "Telegatti" '93 con gli attori di Beverly Hills 90210

Nel giorno del suo compleanno, rivediamo Ornella Muti consegnare nel 1993 il "Telegatto" agli attori Ian Ziering e Gabrielle Carteris, Steve e Andrea di Beverly Hills 90210, serie trasmessa tra il 1990 e il 2000. I conduttori della serata erano Corrado, per il quarto anno consecutivo, e Milly Carlucci.

Nata il 9 marzo del 1955 a Roma, Ornella Muti, nome d'arte di Francesca Romana Rivelli, è un'attrice dal fascino senza tempo. L'esordio nel cinema avvenne nel 1969 quando all'età di 14 anni Damiano Damiani la scelse come protagonista del suo film La moglie più bella, ispirato alla vicenda di Franca Viola, di Alcamo in Sicilia, che nel 1965 fu la prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore.

È l'inizio della sua lunga carriera in Italia e all'estero: l'attrice ha conquistato con il suo fascino registi e attori in tutto il mondo. Nel 1974 ha recitato a fianco di Ugo Tognazzi sul set di Romanzo popolare, film drammatico di Mario Monicelli. In seguito ha lavorato con Vittorio Gassman, Gérard Depardieu, Marcello Mastroianni e Adriano Celentano.

Apprezzata anche all'estero, ha recitato nel 1980 in Flash Gordon e nel 1984 con Jeremy Irons, Fanny Ardant e Alain Delon per il film Un amore di Swann.

Nella sua carriera ha inoltre lavorato con Dino Risi, Carlo Verdone, Ettore Scola, Marco Ferreri, John Landis, Francesca Archibugi, Woody Allen, Paolo Virzì, Umberto Lenzi e Francesco Nuti.