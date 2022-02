San Valentino secondo Aldo, Giovanni e Giacomo a "Mai dire Gol" 1995

Dal dialetto agli interventi sul calcio, dall'enogastronomia fino all'amore: in tanti anni di onorata carriera, Aldo, Giovanni e Giacomo hanno saputo analizzare ogni tematica vestendo ruoli entrati di diritto nella storia della comicità italiana.

Durante il periodo di "Mai Dire Gol", il trio intratteneva il pubblico anche nei panni di Nico, il Nonno e Sgragghiu, meglio noti come "I Sardi". In questa clip mostrano i festeggiamenti di San Valentino in anticipo sulla data, perché nella loro terra "arriva prima". Il 14 febbraio è il giorno dedicato agli innamorati e per l'occasione Aldo, Giovanni e Giacomo avevano preparato una gag tutta da ridere.