Marco Della Noce interpreta un maestro d'orchestra a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1997

Ad annunciare Marco Della Noce sul palco di "Zelig - Facciamo Cabaret" nel 1997 c'è Claudio Bisio. "Allora signori pensate che il maestro ha suonato per anni con i solisti veneti e gli è rimasto anche qualcosa nell'accento. Ultimamente invece lavora con un gruppo che è sulla bocca di tutti, gli erpes" ha annunciato il conduttore in teatro.

"Da giovane invece ho cantato con gli acne", ha aggiunto Marco Della Noce nei panni di un maestro d'orchestra. Il comico, ricercatore di musica rara, si è poi esibito in play back in una registrazione con "nastro" per poi far ascoltare al pubblico in teatro uno dei suoi pezzi, "Corriera in curva".