Telegatti 1995, Mara Venier si commuove per il premio alla figlia

Per Mara Venier la cerimonia dei Telegatti 1995 ha un valore speciale per il premio ritirato, proprio davanti ai suoi occhi, dalla figlia Elisabetta Ferracini. Nell'edizione presentata dalla conduttrice accanto a Corrado, Renato Pozzetto sale sul prestigioso palco per premiare la categoria tv dei ragazzi: a trionfare è "Solletico", il programma televisivo per ragazzi in onda su Rai 1 dal 1994 al 2000.

A ritirare il premio sul palco dei Telegatti, Mauro Serio ed Elisabetta Ferracini, figlia della conduttrice Mara Venier, con quest'ultima che non riesce a trattenere le lacrime di fronte al successo.

"Grazie per questo Telegatto, siamo davvero contenti ed emozionati" ha concluso Elisabetta Ferracini imbracciando l'ambita statuetta. E Corrado non perde occasione per punzecchiare Mara Venier, orgogliosa e con gli occhi visibilmente lucidi per il successo della figlia.