"Mamma ho perso l'aereo" compie 32 anni: rivediamo Macaulay Culkin a "Ciak" 1991

"Mamma ho perso l'aereo" festeggia 32 anni. La commedia, diretta da Chris Columbus con protagonista un giovanissimo Macaulay Culkin uscì nelle sale il 16 novembre 1990 e in poche settimane si affermò come una tra le pellicole a tema natalizio di maggiore successo nella storia del cinema: 476 milioni di dollari di incassi al box office. E anche la riproposizione in televisione registrò indici d'ascolto senza precedenti tenendo incollati al piccolo schermo milioni di spettatori.

"Ciak" , popolare rotocalco cinematografico delle reti Mediaset in onda tra gli anni Ottanta e Novanta, ripercorse in un servizio il successo del film. Un bambino, figlio di una numerosa famiglia dell'Illinois viene accidentalmente dimenticato a casa dai parenti in viaggio per trascorrere il Natale a Parigi. Superati primi momenti di paura trasformerà la situazione in un'avventura ricca di divertimento e colpi di scena. Rivediamo l'intervista al giovane attore e al regista di "Mamma ho perso l'aereo" nel servizio di "Ciak".