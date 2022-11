La moda degli anni '90 raccontata da "Non è la Rai"

La moda degli anni ’90 ha dato vita a capi che sono diventati iconici. A "Non è la Rai" Sabrina Impacciatore li ha commentati con ironia nel corso di una puntata, forse non immaginandosi che, decenni più tardi, alcuni look sarebbero stati di ispirazione per molti stilisti.

Le ragazze di "Non è la Rai" hanno sfilato con look casual tipici di quegli anni: i jeans a vita alta in abbinamento alla giacca in denim, le camicie a quadri di flanella, i maglioni over, le felpe colorate, i vestiti sottoveste, le mini gonne in tartan e le maglie portate dentro i pantaloni o corte per esibire l'ombelico. Tutti indumenti che non sono mai passati di moda e che ciclicamente tornano a popolare le passerelle.

Rivediamo il momento in cui Sabrina Impacciatore commenta cosa indossano le sue colleghe del programma nel corso di una puntata nel 1993.