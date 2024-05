Gli "svizzeri" in una partita letale a ping pong a "Mai dire Gol" 1996

Chi non ricorda lo sketch degli "svizzeri"? Una delle gag più riuscite del trio comico formato Aldo, Giovanni e Giacomo che divennero famosi durante l'edizione 1996 di "Mai dire gol" interpretando il signor Rezzonico, il poliziotto Huber e lo stilista Fausto Gervasoni. In questa puntata della "Tv Svizzera" i tre sono alle prese con una partita "letale" di ping pong, commentata dalla Gialappa's Band.



Il loro debutto in televisione è avvenuto nell'edizione del 1996-1997 di "Mai dire Gol", dove sono stati protagonisti di alcuni episodi trasmessi in collegamento con la fittizia "Tv Svizzera". Tuttavia, in quella stagione televisiva i tre comici che poi ottennero un grande successo al botteghino con film cult come "Tre uomini e una gamba", "Chiedimi se sono felice", "Tu la conosci Claudia" o "La leggenda di Al, John e Jack", furono ideatori e artefici di personaggi entrati nella storia del piccolo schermo. Tra questi ricordiamo gli arbitri, i sardi e, appunto, gli svizzeri. Rivediamoli allora in questa assurda partita a ping pong di quasi vent'anni fa.