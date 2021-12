"Mai Dire Gol" 1994, Aldo, Giovanni e Giacomo e il cenone di Natale

Non è Natale senza Aldo, Giovanni e Giacomo. Lo storico trio comico rappresenta infatti un must delle vacanze natalizie essendo diventati negli anni una presenza fissa nelle case degli italiani grazie anche ai tanti film e agli spettacoli spesso usciti proprio in questo periodo dell’anno.

Prima ancora del cinema però i tre hanno mosso i primi passi a teatro per poi passare alla televisione dove hanno raggiunto la vera affermazione grazie a "Mai dire Gol", trasmissione della Gialappa’s Band a cui hanno preso parte a partire dal 1994 al 1997. Proprio agli inizi di quella loro esperienza c’è uno sketch sul Natale passato alla storia: gli arbitri che preparano lo “struzzo ripieno” per il cenone. Riviviamo quel momento divertentissimo.