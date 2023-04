Luciana Littizzetto nei panni di Sabbry a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1997

Giacca di pelle, capelli rosso fuoco e linguaggio sboccato, Luciana Littizzetto veste i panni di Sabbry per l'esordio nel 1997 a "Zelig - Facciamo Cabaret", programma di Italia 1 condotto da Claudio Bisio e Antonella Elia che portava sul piccolo schermo i talenti comici dallo storico locale di viale Monza a Milano. Per il suo debutto nello show la comica torinese scelse di portare sul palco una delle sue maschere più famose. Sabbry è conosciuta dal pubblico per il suo modo di fare schietto senza peli sulla lingua come si vede anche a Mai dire Gol dove il personaggio animato da Littizzetto si collegava con la Gialappa's Band dal suo posto di lavoro: il fast food.

Sabbry è stato anche la protagonista del primo romanzo di Luciana Littizzetto, una sorta di diario scolastico in cui la simpatica ragazza del quartiere annota le esperienze col suo inconfondibile linguaggio contaminato, un misto tra il dialetto torinese, calabrese e siciliano. Rivediamo il video del sketch a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1997.