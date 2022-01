Luciana Littizzetto nella calza della Befana a "Ciro, il figlio di Target" nel '97

L'amore tra Humbert e una "piccolissima" Luciana Littizzetto intratteneva il pubblico di "Ciro, il figlio di Target". Tra battute, doppi sensi e frecciatine, la comica torinese riusciva a ironizzare un po' su tutto, nei panni di Lolita, uno dei suoi personaggi di maggior successo.

Nel giorno dell'Epifania, rivediamo dunque una giovanissima Luciana Littizzetto in una delle sue tante performance nello storico programma di Italia 1, mentre era nascosta in una calza. Ovviamente in attesa della Befana.