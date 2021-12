È il 1992, a "Non è la Rai" si balla "Hanno ucciso l'Uomo Ragno"

Nel 1992, durante una puntata della seconda edizione di "Non è la Rai", le ragazze del celebre programma si esibirono sulle note della canzone degli 883 "Hanno ucciso l'Uomo Ragno". Lo show andò in onda per quattro edizioni, dal 1991 al 1995, prima su Canale 5 e successivamente, su Italia 1. La prima edizione fu condotta da Enrica Bonaccorti, la seconda da Paolo Bonolis e le ultime due da Ambra Angiolini.

Cento ragazze scatenate, un palco, balletti, giochi, sketch e canzoni e una piscina in cui buttarsi alla fine del programma. Ben presto le stesse ragazze divennero protagoniste assolute, tanto che dalla metà della seconda stagione, condotta da Paolo Bonolis, con il passaggio su Italia 1 e al pomeriggio, il loro spazio aumentò sempre di più fino a prendere la conduzione in una sorta di festosa autogestione.