Luciana Littizzetto e la Befana a "Ciro il figlio di Target" del 1997

Ricordate quando, nel 1997, Luciana Littizzetto si nascose dentro la calza della Befana nella trasmissione satirica di Italia 1 "Ciro, il figlio di Target"?

Nello sketch, che riproponiamo nel video in alto, la comica torinese vestiva i panni di Lolita, uno dei suoi personaggi di maggior successo, e si rivolgeva all'innamorato Humbert.

Qui, tra battute, doppi sensi e frecciatine, Littizzetto riusciva a ironizzare un po' su tutto, dall'unghia incarnita di un piede alle pulizie di casa. "Tu per me sei come il pranzo di Natale, come il rutto di Capodanno, come le pulizie di Pasqua", diceva al povero malcapitato. "Dai, puliscimi. Rovistami in ogni mio angolino".