Lo sketch comico di Lucia Ocone a "Non è la Rai" 1993

Non tutti ricordi gli inizi della carriera di Lucia Ocone: nel 1993, all'inizio della sua avventura televisiva, l'imitatrice romana è tra le ragazze di "Non è la Rai", programma cult in onda sulle reti Mediaset diventato un fenomeno televisivo e di costume dei primi anni Novanta. Lucia divertiva il giovane pubblico in studio con uno sketch comico durante la rubrica della posta curata da Sabrina Impacciatore.

Sabrina Impacciatore invita Lucia Ocone sul palco e tutte le timidezze svaniscono quando si cala nei panni di una simpatica zitella con problemi di vista che deve rispondere alle domande del magistrato durante un processo nel quale depone come testimone chiave. La reazione divertita delle ragazze di "Non è la Rai" sembra incontenibile alla fine della gag scatta per Lucia un applauso da stadio. Rivediamo il video.