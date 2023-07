Auguri a Luca Barbareschi: rivediamolo vittima di "Scherzi a Parte" nel 1992

Sono passati 31 anni dal mitico scherzo di Luca Barbareschi a "Scherzi a Parte". Era infatti il 1992 quando l'attore fu vittima del celebre programma che gli aveva fatto credere di dover incontrare per un appuntamento Silvio Berlusconi. A impedirgli però l'incontro un ascensore bloccato pieno zeppo di fan scatenate. Le ragazze lo hanno tenuto in "ostaggio" qualche minuto ritardando ulteriormente l'incontro di lavoro: tutte le ragazze infatti avrebbero voluto un suo autografo. La calma di Barbareschi ha iniziato a venire meno nel momento in cui ha iniziato a vedere che i soccorsi non arrivavano, nonostante fosse stato lanciato più volte l'allarme.



L'attore, nato in un Uruguay il 28 luglio del 1956, spegne oggi 67 candeline. Regista, produttore televisivo e cinematografico, Barbareschi per un periodo della sua vita ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla politica. È stato eletto deputato alle elezioni del 2008, rimanendo in carica fino al 2013.