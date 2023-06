Fiorello si scatena con "Vivere a colori" sul palco di "Un disco per l'estate" 1999

Vi ricordate Fiorello a "Un disco per l'estate"? Era il 1999 quando lo showman, lasciato il codino e le redini di "Karaoke", imbraccia il microfono e si scatena sul palco della manifestazione canora italiana con "Vivere a colori". Cantante, attore e conduttore Fiorello ha fatto la storia dello spettacolo italiano partendo come animatore turistico in giro per l'Italia e diventando la star dei villaggi, dove ha potuto sperimentare i suoi sketch.

Sul finire degli anni Ottanta, a Milano, Fiorello conosce Claudio Cecchetto che lo porta con sé a Radio Deejay, dove incontrerà anche l'amico e collega Amadeus. Da quel momento in poi prende parte come conduttore a diversi programmi, recita a teatro, lavora come doppiatore e prende parte in diverse vesti al Festival di Sanremo. Alla kermesse partecipa come inviato, concorrente e ospite, ricoprendo nuovamente quest'ultimo ruolo nel 2018, per la prima volta dopo 16 anni.