Cristina D'Avena in versione attrice a "Love Me Licia" 1986

In una puntata della serie "Love Me Licia" del 1986 Cristina D'Avena si fa accompagnare in camera da Mirko e per il papà Marrabbio è subito scandalo. "La colpa è soltanto tua perché non ci si fa accompagnare in camera da uno sconosciuto con la scusa della valigia. I rockettari non hanno né arte né parte. La nonna si che saprebbe come mantenere la disciplina!", diceva il padre alla giovane con tono di rimprovero.

La prima delle serie italiane tratte dall'anime "Kiss Me Licia", ne riprende i personaggi e le relazioni: Licia (Cristina D'Avena), l'irascibile padre Marrabbio, il fratellino Andrea, l'innamorato Mirko e i suoi compagni di band, i Bee Hive, con delle storyline che devono in qualche modo riadattare il contesto giapponese dell'originale. Andata in onda su Italia 1 nell'autunno del 1986, il telefilm "Love Me Licia" sarà seguito da altre tre serie: "Licia dolce Licia", "Teneramente Licia" e "Balliamo e cantiamo con Licia".