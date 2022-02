Lorella Cuccarini con i Neri per caso sul palco di "Vota la voce"

Ve li ricordate i Neri per Caso? Dopo aver iniziato a cantare nei locali di Salerno, ottennero la fama nazionale con la vittoria come "Nuove Proposte" del Festival di Sanremo 1995 con la famosa canzone "Le ragazze". A fine anni Novanta vissero il loro periodo di maggior successo e presero parte a molte manifestazioni e dirette televisive.

In questa clip li rivediamo sul palco di "Vota la voce" mentre cantavano con Lorella Cuccarini "A me me piace 'o blues", uno dei cavalli di battaglia di Pino Daniele.