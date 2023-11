Lorella Cuccarini si scatena nella sigla di "Campioni di ballo" 1999

La conduttrice introduce l'ingresso dei concorrenti ballando una coreografia spettacolare sulle note di "Ran can can"

Chi si ricorda "Ran can can", la sigla con cui Lorella Cuccarini apriva "Campioni di ballo"? Nel 1999 la conduttrice introduceva i concorrenti in gara con una coreografia cantata e ballata ispirata alla celebre salsa composta dal jazzista Tito Puente. Prima dell'inizio della sfida nello studio televisivo l'atmosfera latino americana contagiava il pubblico così come l'intero corpo di ballo. Il brano originale "Ran Kan Kan" ha fatto da colonna sonora al film del 1992 "I re del mambo" con protagonisti Antonio Banderas, Armand Assante e un cameo dello stesso Puente.

In onda per tre edizioni su Rete 4 e Canale 5 lo show sul ballo ideato da Lorella Cuccarini e dal marito Silvio Testi faceva parte inizialmente del contenitore "Buona domenica". Tra i conduttori del programma si sono alternati Amadeus, Claudio Lippi e Natalia Estrada mentre nell'ultima edizione co presentatore era Giampiero Ingrassia. Rivediamo l'esibizione di Lorella Cuccarini sulle note di "Ran Can Can" in apertura di "Campioni di ballo" 1999.