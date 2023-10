Simona Ventura e Massimo Boldi a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1999

I due sono protagonisti di una surreale intervista in cui l'attore, nei panni di Elton John, risponde in un inglese improbabile

Nel 1999, durante la terza edizione di "Zelig - Facciamo Cabaret", la padrona di casa Simona Ventura è affiancata da Massimo Boldi che, tra le tante imitazioni proposte nel corso della sua lunga carriera, veste per l'occasione i panni di Elton John.

Nel video proposto qui sopra, i due sono protagonisti di una surreale intervista, in cui il cantante fornisce alcune risposte in un inglese così improbabile da essere al contempo costretto a scriverle su un bloc-notes.

"È un po' che manca dal mercato discografico. Cosa aspetta a fare uscire un disco?", chiede Simona Ventura, mentre John/Boldi volta la cartelletta con sopra stampato "The Next Funeral" (il prossimo funerale, ndr), alludendo a "Candle in the Wind", rivista nel 1997 in occasione del funerale di Lady Diana.