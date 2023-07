"Voci", la sigla di "Buona Domenica" 1992 cantata da Lorella Cuccarini

Vi ricordate la sigla della stagione 1992/1993 di "Buona Domenica"? Si intitolava "Voci" ed era cantata da Lorella Cuccarini, anche conduttrice della trasmissione assieme a Marco Columbro.

Scoperta da Pippo Baudo, che l'ha voluta al suo fianco in "Fantastico 6" e "Fantastico 7", la showgirl ha iniziato a muovere i suoi passi nel mondo dello spettacolo a "Odiens" di Antonio Ricci, dove ha inciso "La notte vola", per poi presentare diverse trasmissioni.

Da qualche anno è nel corpo docenti di "Amici", prima come insegnante di ballo e poi di canto. "Se Maria De Filippi non cambia idea, io non vado via", ha di recente affermato Cuccarini a "Verissimo" a proposito del talent show. "Lavorare con i giovani, poter dare loro dei consigli, è veramente una grande soddisfazione", ha concluso.