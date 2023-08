Lorella Cuccarini interpreta la sigla di "Buona Domenica 1995"

Negli anni Novanta "Buona Domenica" era un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5. In quegli anni il contenitore di intrattenimento più famoso del pomeriggio domenicale di Mediaset era condotto da Lorella Cuccarini che entrava nelle case degli italiani cantando e ballando anche la sigla del programma.

Conduttrice, attrice, ballerina, cantante: prima ad arrivare sulla cattedra di "Amici" dove la vediamo impegnata negli ultimi anni tra danza e canto, "la più amata dagli italiani" fu lanciata da Pippo Baudo che la volle con sè nei varietà "Fantastico 6" e "Fantastico 7". Dopo essersi affermata nel mondo dello spettacolo nel programma di Antonio Ricci, "Odiens", Cuccarini pubblicò da cantante "La notte vola" che le conferì ulteriore popolarità. Da lì il salto al timone di tantissimi programmi, spesso in coppia con Marco Columbro, con cui ha condotto diversi varietà come "Paperissima" e "Buona Domenica". In questo video del 1995 la rivediamo cantare la sigla di "Buona Domenica" di quell'anno: "Cento".