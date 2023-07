Cristina D'Avena a "Buon Compleanno Canale 5" canta "Peter Pan"

Vi ricordate Cristina D'Avena a "Buon Compleanno Canale 5"? Presentata da Uan, la nota interprete di sigle di cartoni animati si esibisce sul palco del programma televisivo italiano andato in onda su Canale 5 tra il 1990 e il 1991 con cantare "Peter Pan". In abito nero e rosso a pois, con la sua chioma di capelli ricci, la giovane cantante di Bologna intona la famosa sigla.

Nel 2018 Cristina D'Avena ha totalizzato vendite di album per un totale di oltre 7 milioni di copie. È stata la guest star della trasmissione "Bim Bum Bam" dal 1983 fino al 2000, e dal settembre 1986 ha iniziato la carriera di attrice, interpretando Licia nella serie di telefilm per ragazzi "Love Me Licia". Oggi 59 anni, ha vinto il Telegatto per i 40 anni di carriera e per l'occasione ha pubblicato una compilation che include le versioni originali delle sue sigle, dei singoli inediti e sei nuovi duetti tra i quali Elettra Lamborghini, Lorella Cuccarini, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio.