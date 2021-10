Lo sketch comico di Lucia Ocone a "Non è la Rai" nel 1993

Sono molte le attrici italiane che hanno mosso i primi passi a "Non è la Rai". Tra loro Lucia Ocone. La nota comica si è cimentata nelle sue prime imitazioni proprio nel programma pomeridiano dedicato ai ragazzi, interpretando, appena diciannovenne, personaggi come la parrucchiera Deborah Tacchia o la maga Lucia tra il 1992 e il 1994.

Il suo talento fu subito chiaro a Gianni Boncompagni, che la portò in Rai nel programma satirico Macao nel 1997. Da lì Lucia Ocone non si è più fermata e la sua vena comica è maturata con la Gialappa's Band a "Mai dire domenica", a "Mai dire Grande Fratello" e nel 2005 in "Mai dire lunedì".

Rivediamola in una delle sue prime imitazioni, quando, giovanissima, è salita sul palco di "Non è la Rai" nel lontano 1993.