Lino Toffolo a "Zelig - Facciamo cabaret" 1997

Vi ricordate Lino Toffolo a "Zelig - Facciamo cabaret"? Nel 1997 l'attore spiegava come guardano la tv gli italiani. "La televisione ha riunito le famiglie, ma non in tutta Italia, solo nei paesi, perché nelle grandi città si comunica ancora con i fogliettini e le case sono più piccole perché tanto non si riuniscono tutti insieme per il pranzo o la cena", esordisce l'attore.

"Nei paesi più piccoli è diverso. Durante la cena si guarda il telegiornale e lì c'è l'inconveniente. Quello che sta seduto più comodo il televisore ce l'ha difronte - prosegue Lino Toffolo - Il posto più tragico a tavola è quello che alla tv gli dà le spalle e in genere, per questo, ha sempre il torcicollo. Non si può neanche muovere più di tanto altrimenti poi gli altri non vedono la tv e gli urlano contro", conclude.