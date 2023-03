Lenny Kravitz canta "If You Can't Say No" a "Festivalbar" 1998

Vi ricordate Lenny Kravitz cantare "If You Can't Say No" al "Festivalbar"? L'artista, che in occasione degli Oscar 2023 si è esibito al Globe Theatre di Hollywood in ricordo delle personalità di Hollywood scomparse nell'ultimo anno, nel 1998 alla kermesse italiana portava uno dei suoi più grandi successi: "If You Can't Say No".

Il brano cantato sul palco del "Festivalbar" rappresenta il primo singolo estratto dall'album 5, un disco nel quale Lenny Kravitz sperimentò per la prima volta sonorità elettroniche. Arrivato al numero 28 di Billboard, grazie a 5 il pop rocker di New York vinse consecutivamente quattro Grammy come miglior artista rock maschile, nel 1999.