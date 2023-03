Lene Marlin canta "Unforgivable Sinner" a "Festivalbar" 1999

Dal polo nord alla piazza del "Festivalbar", nel 1999 Lene Marlin scaldò il pubblico italiano cantando il brano "Unforgivable Sinner". Presentata sul palco da Fiorello e Alessia Marcuzzi l'artista originaria di Tromsø, in Norvegia, presentò il suo singolo tratto dal suo primo album in studio "Playing My Game" che nel corso di quell'estate raggiunse la vetta delle classifiche musicali italiane.

Per il successo di "Unforgivable Sinner" Lene Marlin, all'epoca poco più che maggiorenne, si aggiudicò a Dublino l'MTV Europe Music Award per la categoria "miglior artista nordico". Nella sua carriera ha venduto più di 4 milioni di dischi in tutto il mondo e questo fa di lei una delle artiste norvegesi di maggior successo nella storia del paese scandinavo. Rivediamo la sua esibizione sul palco di "Festivalbar".