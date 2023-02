Naomi Campbell cantante a "Vota la Voce" 1994

Tra le top model più famose di sempre, Naomi Campbell ha avuto esperienze anche come attrice e cantante, come dimostrato nel video in alto datato 1994. Qui, sul palco di "Vota la voce" la Venere Nera si esibisce nel brano "Love and Tears".

Nata a Londra il 22 maggio 1970, inizia la propria carriera nel 1986, posando sia per la copertina di Elle sia per il calendario Pirelli. Successivamente sfila per tutte le più grandi case di moda (Versace a Yves Saint Laurent, senza dimenticare Armani e a Louis Vuitton) e presta il suo volto per numerose campagne pubblicitarie.

È anche la prima donna di colore a comparire su Vogue e Time Magazine.