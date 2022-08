La sigla di Festivalbar 1994 per i 30 anni del programma è un remix di "Come mai"

Correva l'anno 1994: quell'estate fu speciale per il

"Festivalbar"

"Come mai"

. La nota kermesse musicale che portava in giro per le piazze italiane le più belle canzoni estive avrebbe compiuto trent'anni. Una ricorrenza che andava celebrate con una sigla speciale: quella stagione, infatti, fu segnata da una scelta originale per quanto riguarda la sigla. Fu infatti realizzata appositamente per il programma di Italia 1 una versione remixata di, noto successo degli 883 lanciato proprio dal palco del "Festivalbar".

La versione dance del brano cantato da Max Pezzali, andò in onda in tutte le puntate di quella stagione che era condotta da

Federica Panicucci e Amadeus

Fiorello

, con la partecipazione straordinaria di. Riascoltiamola in questa clip.