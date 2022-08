Gino Cogliandro imita Mike Bongiorno a "Buona Domenica" 1993

Era il 1993 e a

"Buona Domenica"

Gino Coliandro

"Drive In"

in onda su Canale 5 andava in onda una spassosa parodia che vedeva come protagonista, comico e volto del trio dei Trettré, scomparso il 23 agosto all'età di 72 anni. Coliandro, in quell'anno, partecipò spesso nel programma domenicale della rete ammiraglia di Mediaset con sketch esilaranti, spesso ispiriati a quelli che lo hanno reso noto grazie a

Qui, lo rivediamo nel personaggio di

Mike Mezzanote

Mike Bongiorno

, parodia di, in un siparietto presentato con il nome di "Sceme da un matrimonio": nella gag Coliandro presenta il suo strampalato quiz ricorrendo a una comicità legata a giochi di parole, tormentoni dell'epoca, e riferimenti a spot pubblicitari e canzoni di quegli anni.