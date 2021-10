La prima volta di Mia Martini a "Popcorn" nel 1981

Dopo due anni di assenza dal mercato discografico, Mia Martini si ripresentò al pubblico come cantautrice con l'album "Mimì", il decimo della sua carriera, il primo ad essere pubblicato dalla casa discografica italiana DDD, nel 1981 su 33 giri.

Per realizzarlo si avvalse dell'aiuto di Dick Halligan, che scrisse anche il testo del brano "Ancora grande". Per l'uscita di questo album la Rai girò a Bagnara Calabra, paese natale di Mia Martini, uno speciale intitolato "Donna rock: Io sono Mia". Rivediamola in un'intervista a "Popcorn" nel 1981, dove fu ospite per promuovere il suo lavoro cantautorale.