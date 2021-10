La prima puntata di "Norma e Felice" andava in onda 26 anni fa: ecco il Telegatto a Bramieri e Valeri

Per non gravare sui famigliari e riappropriarsi della propria indipendenza, nonno Felice va a vivere da solo ma i parenti lo affidano nelle mani di una bisbetica governante: Norma. Questa in breve la trama dell'indimenticabile sitcom "Norma e Felice", durata una sola stagione, prodotta da RTI e andata in onda su Canale 5 dal 15 ottobre 1995.

I due protagonisti sono interpretati rispettivamente da Franca Valeri e Gino Bramieri: entrambi forti di carattere, i personaggi da loro interpretati sono andati incontro a forti incomprensioni soprattutto nei primi episodi del telefilm, trasformando la difficile convivenza in una serie di situazioni divertenti. La sitcom è uno spin-off di "Nonno Felice", serie dall'ottimo successo cominciata nel 1993, e la sua popolarità fu tale che nel 1996 vince il Telegatto nella categoria "Miglior telefilm italiano", ritirato dagli stessi Valeri e Bramieri.