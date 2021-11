La premiazione del cast di "Saranno Famosi" ai "Telegatti" 1989

"È davvero una grande gioia per noi ricevere questo riconoscimento". Con queste parole Debbie Allen e Gene Anthony Ray, emozionati per l'amore che il pubblico italiano ha riservato per loro, ringraziano i telespettatori e insieme a loro, Mike Bongiorno e Heather Parisi, per il Telegatto assegnato al cast di "Saranno Famosi" come miglior telefilm nel 1989.

Debbie Allen, nota al grande pubblico per la sua interpretazione della professoressa di danza Lydia Grant nel film "Saranno Famosi" e nell'omonima serie televisiva, vincitrice di due Emmy Awards e un Golden Globe, all’ora sposata con il giocatore di basket Norm Nixon, è oggi conosciuta ai più per la sua interpretazione nei panni di Catherine Avery nella serie televisiva "Grey's Anatomy".