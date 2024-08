La dieta di Pippo Sollecito a "Zelig Off" 2010

Nato a Bari, Pippo Sollecito si è formato nel 1996 al Teatro Stabile delle Marche. Ha partecipato a numerose serie tv dal 1997 al 2017 ed è stato protagonista anche al cinema: nel 2001 con il film My name is Tanino di Paolo Virzì e Alla fine della notte di Salvatore Piscicelli nel 2002. Dal 2009 entra a far parte del cast di "Zelig" partecipando a tre edizioni di "Zelig Off" fino al 2011" poi partecipa anche alle edizioni del 2012 ("Zelig Arcimboldi") e 2013 ("Zelig Circus")