Iva Zanicchi e le pellicce, lo scherzo di Scherzi a Parte nel 1992

Rivediamo

Iva Zanicchi

"Scherzi a Parte"

vittima di uno scherzo del programmadel 1992. La cantante è intenta a provare una pelliccia in un negozio di Pavia, la commessa le dice di non poter lasciare il punto vendita per avvisare il proprietario che vi erano presenti due strani individui con un borsone e le chiede quindi di avvertire il titolare che si trova al bar.

Iva Zanicchi

all'uscita del negozio viene però fermata dalla Guardia di Finanza che chiede spiegazioni sul capo indossato con il cartellino ma non acquistato. Dopo aver ricevuto un verbale di 36 milioni di Lire, la cantante apprende che si tratta di uno scherzo e scoppia in una risata liberatoria.