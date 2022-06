Vasco Rossi canta "Cosa succede in città" a Festivalbar 1985

Per chi ha vissuto la musica degli anni Ottanta e l'incredibile ascesa di

Vasco Rossi

"Cosa succede in città"

"Festivalbar"

, risulterà quasi impossibile non canticchiare il ritornello di, brano tratto dall'omonimo album datato 1895 e presentato durante l'estate dello stesso anno al

Dopo la vittoria nella stessa kermesse ottenuta nel 1983 con "Bollicine", il rocker di

Zocca

"Va bene, va bene così"

si era subito rimesso al lavoro e l'anno seguente aveva accompagnato l'uscita dell'album dal vivocon un lungo tour che avrebbe anticipato il suo ritorno in studio.

"Cosa succede in città" contiene canzoni portanti della discografia di Vasco, come "Toffee", "T'immagini" e "Una nuova canzone per lei", che permettono al progetto discografico di ottenere un enorme successo. Il tour che ne consegue segna la fine di un periodo particolarmente intenso per l'artista, autore di ben

sette album in studio

in otto anni e centinaia di concerti in tutta Italia.