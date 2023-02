Iva Zanicchi canta "Ardente" a "Popcorn" 1981

L'artista è interprete di successi senza tempo come "Non pensare a me" e "Zingara"

Era il 1981 quando una provocante Iva Zanicchi, con blazer rosso e aperto e reggiseno in vista, calcava il palco di "Popcorn" per cantare il brano "Ardente".

Il singolo faceva parte del 23esimo album dell'artista emiliana, che, oltre a cantante, in carriera è stata anche attrice, presentatrice (indimenticabile, in questo senso, l'esperienza a "Ok, il prezzo è giusto", che ha condotto per 12 anni) e pure eurodeputata, per Forza Italia, dal 2008 al 2009.

Musicalmente, oltre che per i successi senza tempo come "Non pensare a me" e "Zingara", Zanicchi è ricordata anche come la cantante donna ad aver vinto più volte il Festival di Sanremo (tre: nel 1967, nel 1969 e nel 1974).