Irene Grandi si esibisce a "Vota la Voce" 1994 con "T.V.B."

Era il 1994 quando una giovanissima

Irene Grandi

"Vota la Voce"

"Un motivo maledetto"

"Fuori"

si esibiva sul palco dicon "T.V.B." Nata a Firenze il 6 dicembre 1969, l'artista si era fatta conoscere nel 1993 grazie al singolo, per presentarsi l'anno successivo tra le Nuove Proposte del "Festival di Sanremo" con il brano, che chiuderà la kermesse musicale al quarto posto.

Lo stesso anno, la cantante è impegnata nella pubblicazione del suo primo album, "Irene Grandi", contenente diverse tracce molto fortunate come "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", "Vai vai vai" e anche due brani firmati rispettivamente da

Eros Ramazzotti

Jovanotti

, "Sposati! Subito!" e "T.V.B".

Da quel disco, l'artista non si è più fermata e oggi vanta un repertorio piuttosto variegato che le hanno permesso di raggiungere il secondo posto a Sanremo nel 2000, con "La tua ragazza sempre", e due podi al

Festivalbar

, di cui è stata anche conduttrice nel 2004.