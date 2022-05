Antonello Venditti canta "Sotto la pioggia" a "Superclassifica Show" 1982

Nel 1982 Antonello Venditti ha pubblicato il suo ottavo album,

"Sotto la pioggia"

Il cantautore è considerato fra i più popolari e tra i più prolifici della cosiddetta scuola romana

ed è uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti con oltre 30 milioni di copie dal suo debutto discografico.

Impegno sociale e politico - Molti brani di Antonello Venditti contengono temi sulla vita del proletariato urbano,

Nel 2006 ha contribuito alla raccolta fondi di Air per l'acquisto di vaccini per i bimbi africani

a cui il cantante è sempre stato politicamente legato. Nel corso della sua carriera ha preso parte a numerosi eventi benefici. Da ricordare il suo concerto del 30 novembre 1998, presso il Teatro Sistina, con Renato Zero e Pino Daniele.: per questa ragione ha tenuto un concerto il 29 aprile dello stesso anno.

In più di un'occasione ha manifestato chiaramente le sue idee.

Dopo tutto credo ancora che il mondo si possa cambiare."

"Ho vissuto come tanti altri la volontà con la mia generazione di cambiare il mondo. - ha dichiarato in occasione di un'intervista - In realtà, il mondo ha cambiato noi e tanti di quei sogni e di quei progetti che avevamo non si sono realizzati. Ma io ci credo ancora e cerco di pensare positivo. Ora al posto di cento sogni, penso che sia giusto averne due ma fattibili.

Una curiosità -

Antonello Venditti è molto legato a Monte Argentario, dove possiede una residenza. Proprio lì sono nati alcuni dei suoi grandi successi: da "Ricordati di me" ad "Amici mai".

Rivediamo Antonello Venditti cantare a "Superclassifica Show" nel 1982 "Sotto la pioggia", un brano sulla guerra.