Il nonno multimediale di "Mai dire Gol" cancella le lauree della Gialappa's Band

Attore comico napoletano, la carriera di

Francesco Paolantoni

teatro

Zelig di Milano

Fame, saranno nessuno

inizia con il, in cui recita per oltre un decennio per diverse compagnie. Nel 1986, assieme a Stefano Sarcinelli, porta in scena allolo spettacolo "" e si classifica primo al festival di Grottamare Cabaret amore mio.

Di pari passo, Paolantoni inizia a muovere i suoi primi passi anche sul piccolo schermo dove appare in diverse

trasmissioni televisive

Indietro tutta!

consacrazione

Gialappa's Band

, tra cui "Fate il vostro gioco", "Banane e Tirami su" ed "" di Renzo Arbore. Laarriva a metà degli anni Novanta grazie alla varietà di personaggi proposti e interpretati a "Mai dire Gol". Tra questi, nell'edizione del 1995, Paolantoni vestiva i panni di un divertente "nonno multimediale" che, in quell'occasione, si era divertito a cancellare le lauree della