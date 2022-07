I Fool's Garden cantano "Lemon Tree" a "Un disco per l'estate" nel 1996

È un grande classico che torna ogni estate:

"Lemon Tree"

Fool's Garden

1991.

Dish of the Day"

Lemon Tree"

“Un disco per l’estate”

è un brano della band tedesca deiche ha debuttato nelDopo cinque anni un po' in sordina, il successo per il gruppo è arrivato, nel 1995, con il disco ", dove era contenuto ", il brano che cantano in questo video ospiti anel 1996. La canzone è rimasta in testa alle classifiche per diverse settimane, diventando il tormentone di quell'anno.

La band, che era composta da Peter Freudenthaler, Volker Hinkel, Thomas Mangold, Roland Röhl e Ralf Wochele, a partire dal debutto ha pubblicato in totale sei album. Nel 2003 ci sono stati alcuni cambiamenti fra i membri della band, il gruppo è in attività ancora oggi.

Rivediamo a "Un disco per l'estate" il successo che è diventato un cult estivo.