Il Milan compie 120 anni: tutte le volte che la squadra è stata ospitata in tv tra gli anni '80 e '90

Il Milan compie 120 anni. La società è stata fondata nel 1899, con sede nella città di Milano. E' la terza squadra al mondo per numero di titoli internazionali, mentre in ambito italiano è il secondo club più titolato a pari merito con l'Inter. Nel corso della sua carriera, infatti, si è aggiudicato 30 trofei nazionali tra cui 18 scudetti, 5 Coppe Italia e 7 Supercoppe italiane.

Nel corso degli anni '80 e '90 sono numerose le volte in cui la squadra dell'epoca è stata ospitata in diverse trasmissioni televisive Mediaset. Da "Pentatlon" nel 1986 condotta da Mike Bongiorno a "Premiatissima Capodanno", passando per i "Telegatti" del 1988, fino ad arrivare a "Mai dire Gol" negli anni '90.