Ecco la prima sigla di "Ok, il prezzo è giusto!"

Musica di sottofondo, una voce femminile fuori campo e il pubblico formato dai concorrenti del gioco a premi targato Mediaset. E' la prima sigla di "Ok, il prezzo è giusto!", l'adattamento italiano di una delle trasmissioni più longeve della tv americana.



Nel 1983, Silvio Berlusconi incaricò la produttrice Fatma Ruffini di studiare il format per poterne realizzare una versione nostrana. Il programma, condotto da Gigi Sabani e poi da Iva Zanicchi, è stato uno dei primi casi di adattamento di format stranieri alla televisione italiana, raggiungendo tra l'altro un grande successo.



