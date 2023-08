Il duetto di Giovanni Vernia e Marco Mengoni a "Zelig Circus" 2003

Era il 2003 quando a "Zeilig Circus" il comico Giovanni Vernia si esibiva con "L'essenziale" di Marco Mengoni imitando il cantante e modificando il testo del suo brano. Improvvisamente, però, sul palco del programma si presentò proprio il celebre artista che, sempre intonando le note del suo grande successo, bacchettò il comico sulla scelta di modificare il testo del suo brano. I due continuarono l'esibizione duettando sulle note del grande successo di Mengoni, tra le risate del pubblico in studio.

Sono passati vent'anni da quella esilarante esibizione a "Zelig Circus", nel frattempo Marco Mengoni ha consolidato il suo successo. Proprio quest'anno ha vinto l'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Due Vite. Quest'estate, invece, è stato impegnato con "Marco Negli Stadi 2023", un tour completamente sold out negli stadi più importanti d’Italia. Dopo l'anteprima di Bibione davanti a 25mila spettatori, è stata la volta della prima data ufficiale a Padova. Seguita da un lungo giro in tutta Italia che si è concluso al Circo Massimo, il 15 luglio. La definitiva consacrazione per un artista che, dopo l'esordio negli stadi dell'anno scorso a San Siro e all'Olimpico, ha messo in fila il trionfo a Sanremo 2023 e un ottimo piazzamento all'ultimo Eurovision Song Contest.