È il 1995: una giovanissima Alexia canta "It's a rainy day" a "Non è la Rai"

“It's a Rainy Day" è un brano di Ice MC. Era il 1994 quando sul palco di "Non è la Rai" il musicista lo cantò con una giovanissima Alexia . Quell'anno la cantante italiana aveva collaborato al terzo album dell'artista britannico, "Ice'n'Green", nel quale era contenuto il singolo che sarebbe diventato un successo mondiale, piazzandosi al al 6º posto in Francia e all'8° della Dutch Top 40. A fine anno si classificò al 76° posto dei singoli più venduti. In Italia raggiunse la prima posizione, diventando il 7° singolo più venduto del 1994.

Proprio con questo brano, Ice Mc fece scatenare tutte le ragazze del programma. Rivediamo la scatenata performance con Alexia.